DIRECT. Guerre en Ukraine : un couloir humanitaire doit être mis en place pour évacuer des civils de Marioupol à partir de ce jeudi à 9 heures

Ce qu'il faut savoir

Une lueur d'espoir pour les civils bloqués à Marioupol. Dans un communiqué publié mercredi 30 mars dans la soirée, le ministère de la Défense russe a annoncé avoir décidé d'y instaurer un "régime de silence" à partir de jeudi à 10 heures (9 heures, heure française) afin d'évacuer des civils via un couloir humanitaire vers Zaporijia, à quelque 250 km au nord-ouest. A Marioupol, quelque 160 000 civils demeurent toujours bloqués sous les bombes et confrontés à une catastrophe humanitaire, vivant terrés dans des abris sans électricité et manquant de nourriture et d'eau, selon des témoignages. Suivez notre direct.

Des négociations au point mort. Semblant revenir sur des annonces faites par Moscou à l'issue de discussions entre les belligérants mardi à Istanbul, le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov a dit ne pas pouvoir "faire état de quoi que ce soit de très prometteur ou d'une percée quelconque". "Pour l'heure, nous ne pouvons pas parler de progrès et nous n'allons pas le faire", a-t-il insisté.

La méfiance ukrainienne. "Nous ne croyons personne, pas une seule belle phrase", a affirmé dans la soirée le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ajoutant que les forces russes se regroupaient pour attaquer la région du Donbass. "Nous ne cèderons rien. Nous nous battrons pour chaque mètre de notre territoire", a-t-il dit.

Plus de quatre millions de réfugiés. En cinq semaines de guerre, plus de quatre millions d'Ukrainiens ont été contraints de fuir leur pays, a annoncé le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés (HCR) à Genève. L'Europe n'avait pas connu de tels flots de réfugiés depuis la deuxième guerre mondiale. Au total, plus de dix millions de personnes, soit plus d'un quart de la population, ont dû quitter leur foyer.