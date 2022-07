DIRECT. Guerre en Ukraine : "Nous devons briser" l'ennemi, lance Volodymyr Zelensky

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

Le remaniement ministériel voit le nombre de femmes ministres de plein exercice réduit à cinq contre onze hommes même si la parité est respectée en prenant en compte les ministres délégués et secrétaires d'Etat. "Emmanuel Macron fait un recul qui est inquiétant", ajoute la sénatrice PS de l’Oise sur franceinfo.



: Bonjour @Anna, le Défenseur des droits, nommé par le Président de la République pour six ans, est une autorité indépendante qui existe depuis 2008. Il peut recueillir les réclamations relatives aux droits de l'enfant, aux lanceurs d'alerte, à la lutte contre les discriminations, au respect de la déontologie par les forces de sécurité et aux droits des usagers des services publics. Il dispose d'un certain nombre de pouvoirs (détaillés ici), mais ne peut contraindre le gouvernement.

: #Défenseur des Droits. ☕Bon début de matinée à vous et merci pour votre fil d'information quotidien. Pouriez vous s'il vous plaît rappeler les prérogatives, le rôle exact de Claire Hédon, Defenseur des Droits ? Le Gouvernement doit il obligatoirement suivre ses recommandations et autres décisions ? Merci beaucoup.

: Les effets des déserts médicaux, qui gagnent du terrain, continuent de se faire sentir en région : L'Est Eclair rappelle qu'une prime à l'installation de 50 000 euros est offerte à tout nouveau médecin s'installant dans l'Aube, tandis que Libération Champagne s'inquiète de l'absence de psychologues scolaires.

: Sans grande surprise, bon nombre de vos journaux s'intéressent ce matin à la composition du gouvernement remanié d'Elisabeth Borne, dévoilée hier. Les commentaires ne sont pas dithyrambiques, de l'Opinion à l'Humanité.

: Assassinat méticuleusement préparé, ou déchaînement de violence incontrôlé ? La cour d'assises du Bas-Rhin rendra aujourd'hui son verdict à l'encontre de Jean-Marc Reiser, qui a reconnu avoir tué et démembré l'étudiante strasbourgeoise Sophie Le Tan mais nie farouchement toute préméditation. La perpétuité a été requise. (FRANCE 3 GRAND EST)

: Les évacuations de dizaines de milliers de personnes se poursuivent, à Sydney (Australie), à la suite de quatre jours de pluies diluviennes qui ont entraîné la submersion des maisons et des routes et des coupures de courant dans 19 000 foyers.







: Le soleil est de retour sur l'ensemble de la métropole. L'ouest de la Provence et les extrémités de la Corse connaissent d'ailleurs un fort risque d'incendie, en raison du vent, mistral et libeccio, et des conditions très chaudes et sèches.



: "Tout en reconnaissant l'importance de la vaccination dans la lutte contre la pandémie", la Défenseure des droits Claire Hédon "a déploré l'érosion progressive de nos libertés et de la cohésion de la société" alors que "les inégalités sociales et la précarité n'ont fait que s'aggraver". Elle s'inquiète également des "effets persistants et particulièrement préoccupants sur les enfants d'une crise sanitaire installée dans la durée".

: La Défenseure des droits a reçu quasiment 115 000 réclamations en 2021, en hausse de 21% par rapport à 2020 pour atteindre un "niveau jamais atteint", indique son rapport annuel. Les réclamations traitées ont porté notamment sur la protection et sécurité sociale (22,1%), le droit des étrangers (17,1%) et le droit routier (11,6%).

: Les festivités ont immédiatement été suspendues dans plusieurs villes des environs. Mais une autre fusillade s'est ensuite produite à Philadelphie, au cours de laquelle deux policiers ont été blessés après avoir été pris pour cible pendant un feu d'artifices, rapportent plusieurs médias américains. La police évoque un "incident de sécurité" et demande d'éviter les lieux.

: Je vous le disais à l'instant, la police a interpellé le suspect de la fusillade ayant fait hier au moins six morts et 26 blessés lors d'un défilé près de Chicago pour la fête de l'indépendance du 4 juillet. Le suspect est âgé de 22 ans et "originaire de la région", selon la police. D'après les premiers éléments de l'enquête, il a fait feu depuis le toit d'un commerce.

: Voici un premier point sur l'actualité :



Admis, au rattrapage ou recalé ? C'est le jour J pour près de 710 000 candidats au baccalauréat nouvelle formule qui découvriront ce matin leurs résultats. Suivez notre direct et découvrez les résultats sur notre page.



Au moins six personnes ont été tuées et 26 blessés dans une fusillade survenue hier dans la banlieue de Chicago, à Highland Park, lors d'un défilé pour la fête de l'indépendance américaine. Le tireur a été interpellé.



Le président russe Vladimir Poutine a ordonné à ses forces de poursuivre leur offensive dans l'est de l'Ukraine, tandis que son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky a prévenu repousser l'envahisseur demanderait du "temps et des efforts surhumains".





L'Algérie célèbre en grande pompe le 60ème anniversaire de son indépendance après 132 ans de colonisation française, dont la mémoire crispe toujours ses relations avec Paris. Elise Lambert s'intéresse à la délicate transmission de la mémoire dans les familles.



