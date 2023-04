DIRECT. Guerre en Ukraine : les Etats-Unis doivent cesser "d'encourager" le conflit, estime le président brésilien Lula

Ce qu'il faut savoir

Lula s'en prend à Washington et Bruxelles. "Les États-Unis doivent cesser d'encourager la guerre et commencer à parler de paix, l'Union européenne doit commencer à parler de paix", a lancé le président brésilien samedi 15 avril devant des journalistes à Pékin, où il terminait une visite de deux jours, avant de s'envoler pour les Emirats arabes unis. Ainsi, la communauté internationale pourra "convaincre" le président russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky que "la paix est dans l'intérêt du monde entier", a-t-il ajouté. Suivez notre direct.

Au moins huit morts après une nouvelle frappe russe. Une nouvelle frappe russe sur un immeuble à Sloviansk, dans l'est de l'Ukraine, a fait au moins huit morts vendredi. Un enfant de deux ans, qui avait été sorti vivant des décombres de ce bâtiment civil, a succombé peu après dans l'ambulance, a déclaré Daria Zarivna, conseillère du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Une nouvelle loi facilite la mobilisation des jeunes Russes dans l'armée. Le président Vladimir Poutine a signé un texte qui stipule qu'un réserviste pourra désormais être mobilisé par voie électronique, via un portail des services publics russes, ou encore si l'ordre est remis à un tiers, ont indiqué les agences russes. Jusque-là, les convocations devaient être remises obligatoirement en mains propres.

Un jeune militaire inculpé par la justice fédérale aux Etats-Unis. Jack Teixeira, 21 ans, est soupçonné d'être à l'origine de la fuite d'une série de documents confidentiels américains sur la guerre en Ukraine, qui met Washington dans l'embarras. Il a été présenté vendredi devant une cour fédérale de Boston (nord-est), où il a été inculpé pour "conservation et transmission non autorisées d'informations relatives à la défense nationale", et "retrait et conservation non autorisés de documents ou de matériels classifiés", selon un document judiciaire.