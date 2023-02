DIRECT. Guerre en Ukraine : les discours de Joe Biden et Vladimir Poutine promettent deux visions opposées du conflit

Ce qu'il faut savoir

Des discours en forme de duel. A Varsovie (Pologne) et Moscou (Russie), les présidents américain et russe, Joe Biden et Vladimir Poutine, s'apprêtent à prononcer, mardi 21 février, des discours avec deux points de vue radicalement opposés sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Depuis le château royal de Varsovie, Joe Biden "fera clairement savoir que les Etats-Unis continueront à soutenir l'Ukraine (...) aussi longtemps qu'il le faudra", selon le porte-parole du Conseil national de sécurité des Etats-Unis. Suivez notre direct.

Une rencontre entre les présidents américain et polonais. Joe Biden doit rencontrer à Varsovie le président Andrzej Duda et d'autres dirigeants polonais, qui comptent parmi les principaux soutiens européens de l'Ukraine. Il rencontrera mercredi les dirigeants du groupe des "Neuf de Bucarest", issus de l'ancien bloc communiste ayant rejoint l'Otan : la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la République tchèque et la Slovaquie. Il doit aussi s'entretenir par téléphone avec les dirigeants du Royaume-Uni, de la France et de l'Italie, a indiqué la Maison Blanche.

Un grand discours annuel devant l'élite politique russe pour Vladimir Poutine. L'allocution du président russe, prévue à partir de 10 heures (heure de Paris), est très attendue. Il s'agira de son premier discours depuis l'invasion de l'Ukraine, selon l'agence de presse russe Ria Novosti. Dans ses adresses précédentes, le président russe avait fustigé la menace que l'Otan fait selon lui peser sur son pays, et avait justifié son "opération militaire spéciale" en Ukraine en citant l'histoire de Russie.

Human Rights Watch accuse l'armée russe de "crime de guerre". "Les preuves indiquent clairement que le missile qui a tué et blessé des civils à la gare de Kramatorsk a été lancé depuis le territoire contrôlé par la Russie dans l'est de l'Ukraine. Cette attaque constitue une violation des lois de la guerre et un crime de guerre apparent", écrit l'ONG Human Rights Watch (HRW) dans une enquête publiée mardi. L'attaque au missile de la gare de Kramatorsk avait tué en avril 2022 une soixantaine de civils cherchant à fuir la région. L'ONG ajoute avoir identifié comme "lieu possible de lancement de l'attaque" le village de Kounié, dans la région de Kharkiv, alors sous contrôle russe.