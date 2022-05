DIRECT. Guerre en Ukraine : la Russie concentre ses efforts "pour capturer la ville de Sievierodonetsk", affirme le gouverneur régional

Ce qu'il faut savoir

La Russie continue de pilonner l'est de l'Ukraine. Dans son habituel message vidéo posté en soirée samedi 21 mai, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a relevé que la situation militaire n'avait "pas évolué de manière significative" dans la journée, "mais ç'a été très difficile". Selon Serguiï Gaïdaï, gouverneur ukrainien de la région de Louhansk, "les Russes jettent tous leurs efforts pour capturer Sievierodonetsk" où les frappes se sont "multipliées plusieurs fois ces derniers jours". "La ville est en train d'être détruite, comme auparavant ils ont détruit Roubijné et Popasna", a-t-il dénoncé samedi soir, affirmant que les forces russes avaient détruit le pont de Pavlograd "ce qui va beaucoup compliquer l'évacuation des civils et les livraisons des camions humanitaires". Suivez notre direct.

Seule la "diplomatie" mettra fin à la guerre. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la phase actuelle de la guerre "sera sanglante", mais in fine elle devra se résoudre "via la diplomatie". "Les discussions entre l'Ukraine et la Russie auront forcément lieu", a-t-il déclaré samedi à la télévision ukrainienne ICTV. Il s'est dit à nouveau prêt si nécessaire à une rencontre avec Vladimir Poutine.

La Russie dit avoir détruit un stock d'armes. Moscou a affirmé samedi avoir frappé un important stock d'armes fournies par les Occidentaux à l'Ukraine. "Des missiles Kalibr à longue portée et de haute précision, lancés depuis la mer, ont détruit un important envoi d'armes et d'équipements militaires fournis par les Etats-Unis et des pays européens, près de la gare de Malin, dans la région de Jytomyr", a affirmé le ministère russe de la Défense. Il n'était pas possible de vérifier cette information de source indépendante.

Les Etats-Unis débloquent une aide. Joe Biden a signé samedi la loi adoptée jeudi par le Congrès apportant une gigantesque enveloppe de 40 milliards de dollars en soutien à l'Ukraine, notamment pour son effort de guerre. Moscou a diffusé dans la foulée une nouvelle liste de 963 personnalités américaines interdites d'entrée en Russie. Ces "contre-sanctions" visent à "contraindre le pouvoir américain en place, qui essaye d'imposer au reste de la planète un 'ordre mondial' néocolonial (...) à changer sa position et à reconnaître de nouvelles réalités géopolitiques", selon le ministère russe des Affaires étrangères.