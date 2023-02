DIRECT. Guerre en Ukraine : l'invasion russe au cœur d'une session du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU

Ce qu'il faut savoir

Jamais le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU n'a siégé aussi longtemps. Une session de six semaines de l'instance s'ouvre à Genève (Suisse), lundi 27 février, pour discuter de violations des droits humains dans plusieurs pays. L'invasion russe de l'Ukraine sera au cœur de ces échanges, avec en point d'orgue la publication d'une enquête sur les crimes de guerre commis depuis le début du conflit. Suivez notre direct.

Vladimir Poutine accuse l'Otan de participer à la guerre. "Ils [l'Otan] envoient des dizaines de milliards de dollars d'armes à l'Ukraine. Ceci est vraiment de la participation", a affirmé le président russe, dimanche dans un entretien avec la chaîne Rossiya-1. "Cela signifie qu'ils prennent part, quoiqu'indirectement, aux crimes du régime de Kiev", a-t-il estimé.

Près de 1 900 villes et villages occupés par les Russes. L'armée russe occupe actuellement 1 877 villes et villages ukrainiens, a rapporté Volodymyr Zelensky samedi, lors d'un événement de solidarité en ligne organisé par le gouvernement allemand. Ces localités se trouvent principalement dans l'est et le sud du pays, selon le quotidien Kyiv Independent (en anglais).

Volodymyr Zelensky promet à nouveau de récupérer la Crimée. "Il y a neuf ans, l'agression russe a commencé en Crimée. En récupérant la Crimée, nous allons restaurer la paix. C'est notre terre et notre peuple, notre histoire", a déclaré le président ukrainien sur Telegram.