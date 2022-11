DIRECT. Guerre en Ukraine : "Je crois que c'était un missile russe", réaffirme Volodymyr Zelensky

#TRANSPORTS Des perturbations dans la circulation des trains entre Paris et les Hauts-de-France sont encore prévues aujourd'hui. La SNCF annonce que la circulation sera "normale" pour les TGV Nord et les trafics grande vitesse (Thalys, Eurostar), mais "perturbée toute la journée" sur les lignes TER du Paris-Creil-Amiens et Paris-Creil-Compiègne ainsi que sur le RER D.