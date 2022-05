DIRECT. Guerre en Ukraine : de nouvelles évacuations de civils prévues ce matin à Marioupol

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: À travers l'Europe, des récits de tentatives d'exploitation, des cas possibles de trafic émergent. Il n'y a pas encore de cas confirmé en Pologne par exemple, mais aux Pays-Bas, "nous avons recensé trois victimes potentielles de traite venues d'Ukraine", relève Brian Varma, responsable du centre de coordination contre le trafic d'êtres humains. L'association de protection des femmes, en République tchèque, a été alertée sur des recrutements de réfugiées d'Ukraine pour de la prostitution. "Il y a des choses qui sont organisées, on va les détecter dans quelques semaines ou mois", estime le directeur de l'ONG Payoke, Klaus Vanhoutte. À ses yeux, "on va voir des choses dans toute l'Europe."

: Pour Wolfgang Hauner, porte-parole de la police fédérale à Munich, "il peut y avoir des problèmes quand les femmes sont déjà ici, par exemple quand elles sont en centre d'hébergement et recherchent un autre logement." A ses yeux, environ une proposition d'hébergement sur dix cache une intention malveillante. Une modératrice d'un groupe Facebook de soutien aux réfugiés, rassemblant près de 100 000 personnes, appuie ses propos : "Au moins 30% des messages sont plus que suspects", souligne-t-elle.







(VALENTINE PASQUESOONE / FRANCEINFO)

: Près de la frontière ou dans les gares de Pologne, plusieurs bénévoles témoignent de propositions suspectes visant les déplacés ukrainiens de passage dans ces lieux. Des réfugiées et bénévoles m'ont raconté des situations similaires à Munich (Allemagne). Adina Schwartz, dont l'association Jadwiga lutte contre la traite d'êtres humains, évoque "des dizaines" de récits de femmes approchées, des témoignages entendus "presque chaque jour" lors de leurs activités de prévention auprès des femmes ukrainiennes à Munich, comme ici à la gare centrale.









(VALENTINE PASQUESOONE / FRANCEINFO)

: "J'ai vu de nombreuses personnes venues d'Espagne, qui promettent aux réfugiées des logements, tout. Sauf que quand vous leur demandez leurs papiers d'identité, ils n'ont rien. Ils commencent à inventer des histoires."





Des hommes suspects, qui attendent des Ukrainiennes à la sortie du poste-frontière de Medyka, Yosi en voit "au moins deux fois par jour". Ce secouriste mexicain décrit des hommes qui "repèrent des femmes vulnérables", puis qui "s'approchent et demandent si elles ont besoin d'aide".



: Tentatives d'exploitation sexuelle et domestique, travail forcé, prélèvement d'organes... Pour les "prédateurs" et réseaux de traite des êtres humains, l'invasion russe de l'Ukraine "n'est pas une tragédie" mais bien "une opportunité", selon le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. De la frontière polono-ukrainienne au sud de la France, je suis allée à la rencontre de bénévoles et de déplacés ayant fui l'Ukraine, afin de mieux comprendre les risques d'exploitation qui pèsent sur eux en Europe. Voici mon enquête.







(VALENTINE PASQUESOONE / FRANCEINFO)



: "Nos militaires n'ajusteront pas artificiellement leurs actions à une date quelconque, y compris le Jour de la Victoire. Le rythme de l'opération en Ukraine dépend, avant tout, de la nécessité de minimiser les risques éventuels pour la population civile et les militaires russes"



Dans un entretien à la télévision italienne, le ministre a démenti que la Russie chercherait à obtenir une victoire avant le 9 mai, date de commémoration de la victoire contre l'Allemagne nazie.







: On commence avec un premier point sur l'actualité :



L'alliance est scellée. La France insoumise et Europe Ecologie-Les Verts concluent un accord pour les élections législatives, sous la bannière de "Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale".



• La Russie ne cherche pas à terminer la guerre le 9 mai, le Jour de la victoire dans le calendrier russe. C'est du moins ce qu'a déclaré cette nuit le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov.



116 500 personnes ont manifesté dimanche en France selon le ministère de l'Intérieur, "plus de 210 000" selon la CGT. Cinq manifestants nous racontent pourquoi ils ont défilé.



• L'Olympique Lyonnais a écrasé l'Olympique de Marseille (3-0) hier soir pour le dernier match de la 35e journée de Ligue 1.