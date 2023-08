Destruction d'entrepôts céréaliers par la Russie : "Un acte très grave" avec des "conséquences" sur la sécurité alimentaire mondiale, affirme le lieutenant-colonel Guillaume Ancel

Guillaume Ancel, ancien officier et écrivain, spécialiste des questions de défense s'est exprimé ce jeudi sur franceinfo après la destruction d'entrepôts céréaliers en Ukraine par la Russie.

"C'est un acte très grave. Les conséquences porteront sur l'ensemble de l'approvisionnement alimentaire de continents entiers où les prix pourraient augmenter", a expliqué jeudi 3 août sur franceinfo le lieutenant-colonel, Guillaume Ancel, ancien officier et écrivain, spécialiste des questions de défense.

La France a accusé ce mercredi la Russie de faire "délibérément" courir un risque à la sécurité alimentaire mondiale "en détruisant des infrastructures essentielles" aux exportations de céréales. "Lors d'une première tentative de ce type des Russes, il y a eu une inflation très forte, qui avait mis en très grande difficulté des sociétés pour lesquelles le prix de l'alimentaire est crucial", a poursuivi Guillaume Ancel.

Selon les autorités ukrainiennes, 40 000 tonnes de céréales, destinées à l'exportation, ont été détruites par des frappes russes sur des infrastructures portuaires sur le Danube. "L'Ukraine est un pourvoyeur extrêmement important de céréales pour le monde entier et en détruisant ces infrastructures, la Russie l'empêche de pouvoir exporter des quantités qui se comptent en dizaines de milliers de tonnes".

Les céréales détruites étaient destinées "aux pays africains, à la Chine et à Israël", selon l'Ukraine. "Ces pays auraient intérêt à se retourner contre Moscou, mais Vladimir Poutine sait très bien jouer le froid et le chaud. Il a annoncé lors du dernier sommet Russie-Afrique qu'il allait fournir gratuitement certains pays africains", a indiqué Guillaume Ancel.

Les soutiens à Vladimir Poutine se réduisent

Le soutien des pays africains envers Vladimir Poutine commence à se réduire. Lors du sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg, fin juillet, "17 pays africains contre 45 un an auparavant" étaient présents. "On voit bien que les soutiens à Vladimir Poutine se réduisent parce que, progressivement, toutes les nations réalisent qu'entre ses crimes de guerre et le fait qu'il menace la sécurité alimentaire, il n'y aura pas de paix durable tant qu'il sera au pouvoir. Ce qui est dramatique, c'est que la guerre que mène Poutine en Ukraine met en danger le monde entier et il faut en terminer le plus vite possible", a insisté Guillaume Ancel.

Vladimir Poutine a demandé mercredi au président turc de le soutenir pour exporter ses céréales et donc contourner les sanctions occidentales. "Il n'aura pas" ce soutien. "La Turquie est toujours prête à tous les compromis, mais c'est un élément important de l'Otan et elle ne se permettra pas de contourner ostensiblement les sanctions mises en place contre Vladimir Poutine".