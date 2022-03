Désintox. Non le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne s'est pas mis en scène en train d’abattre des politiciens pro-russes

Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine le 24 février, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a su endosser son rôle de chef des armées, suscitant l’admiration d’une partie de l’opinion publique. Toutefois, des voix s’élèvent encore pour défendre les intérêts des prorusses et présenter Zelensky comme un fou, voire un agresseur.

Dans un message posté le 1er mars, le président du parti d’extrême-droite les Patriotes, Florian Philippot, a ainsi relayé une vidéo qui montre, selon lui, le président ukrainien se mettant en scène en train d’abattre des politiciens prorusses. À en croire Philippot, ce clip aurait été diffusé dans le cadre de la campagne présidentielle par le candidat. « On est vraiment sommé d’y voir un héros ou on peut rester a minima raisonnable ?! » s’interroge l’ancien bras droit de Marine Le Pen. Sur les images partagées, Volodymyr Zelensky attrape deux pistolets automatiques et en vide les chargeurs sur une assemblée de parlementaires.

Contrairement à ce qu'affirment les détracteurs de Zelensky, ces images sont en fait tirées du film Serviteur du peuple 2, sorti en 2016, bien avant l'élection présidentielle ukrainienne de 2019. Dans cette comédie, Zelensky, qui était alors humoriste, jouait le rôle d’un professeur d’histoire qui se fait élire président d’Ukraine. Dans la scène, le président découvre que les parlementaires, sans qu’il ne soit précisé qu’il s’agisse de pro russes, ont unanimement refusé d’adopter son projet de loi anticorruption. On le voit alors en train de leur tirer dessus, mais il ne s’agit que d’un rêve. Et en aucun cas d'un clip de campagne.

