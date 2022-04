Désintox. Non, il n'y a pas de nazi dans l'arbre généalogique d'importants ministres allemands

Depuis le début du conflit en Ukraine, déclenché par la Russie le 24 février, la propagande russe cherche à nuire par tous les moyens à ceux qui critiquent son « intervention spéciale » censée dénazifier le pays. Dernièrement, elle a décidé de s’en prendre au gouvernement allemand en prétendant que les grands-pères de plusieurs ministres d’envergure étaient des nazis.

Des photos postées sur les réseaux sociaux indiquent ainsi que le haut gradé de la Waffen SS Fritz Von Scholz, l’officier de l’armée allemande Gerhard Lindner et le haut responsable dans les jeunesses hitlériennes Hartmann Lauterbacher sont les grands-pères respectifs du chancelier Olaf Scholz, du ministre des Finances Christian Lindner et du ministre de la Santé Karl Lauterbach.

Ces généalogies douteuses ont rapidement été démenties par les porte-paroles du gouvernement allemand qui les qualifient de « totalement absurde » et « stupide ». Le nom du ministre de la santé Lauterbach et de son supposé ancêtre “Lauterbacher” ne sont pas les mêmes. Les grands-parents du ministre de l’Économie étaient boulangers et ceux du chancelier Scholz étaient fonctionnaires des chemins de fer. On sait aussi que Fritz Von Scholz n’a pas eu d’enfants et donc encore moins de petits enfants.

En cherchant l’origine de cette fausse information, le média allemand T-online a découvert qu’elle a été propagée par l’oligarque Evgueni Prigojine, surnommé le “cuisinier de Poutine” et qui est connu dans le milieu de la désinformation pour être le créateur de l'Internet Research Agency, une organisation russe de diffusion de propagande sur le web, impliquée dans de nombreuses campagnes de déstabilisation.

Retrouvez Désintox du lundi au jeudi, dans l'émission 28 Minutes sur Arte, présentée par Elisabeth Quin.

Sur Facebook : https://www.facebook.com/28minutes/

Sur Twitter : https://twitter.com/artedesintox

Sur YouTube : https://www.youtube.com/user/28minutesARTE

Sur Instagram : https://www.instagram.com/artedesintox/

Sur le site d'Arte : http://28minutes.arte.tv/