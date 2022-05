Désintox. Le pape a-t-il reçu des ukrainiennes neonazies ?

Le pape a-t-il reçu des ukrainiennes neonazies ? C’est ce qu’ont affirmé de nombreux internautes après la réception, le 11 mai au Vatican, de Kateryna Prokopenko et Julia Fedosiuk. Les deux femmes, mariées à des membres du régiment Azov retranchés dans l’usine Azovstal de Marioupol, ont mené ces dernières semaines de nombreuses actions pour sensibiliser l'opinion internationale. En France, on les a également vues sur BFM TV.

Par la suite, de nombreux commentateurs ont rapidement partagé des photographies et des montages montrant des femmes blondes ressemblant à Kateryna Prokopenko, posant avec un drapeau ou un débardeur couvert de la croix gammée, ou en train de faire le salut hitlérien. En France, le site Oh my mag a relayé la polémique et accusé la jeune femme blonde d’être une néonazie.

Comme Désintox l'a vérifié, aucune de ces images ne montre pourtant Kateryna Prokopenko, les photos circulaient déjà en 2010 en Pologne et montrent une autre femme ukrainienne.

Ironiquement, les internautes, qui ont relayé des fausses accusations sur Kateryna Prokopenko, sont passés à côté d'éléments bien réels concernant Julia Fedosiuk, la femme brune présente à ses côtés. Désintox a trouvé plusieurs éléments montrant sa proximité avec l'extrême droite ukrainienne. Elle s'est ainsi faite connaître pour son rejet de l’avortement et des droits des personnes LGBT ou son antiféminisme au sein du collectif « Srіblo Troyandi » où s'illustrent quelques néonazies avérées.

Retrouvez Désintox du lundi au jeudi, dans l'émission 28 Minutes sur Arte, présentée par Elisabeth Quin.

Sur Facebook : https://www.facebook.com/28minutes/

Sur Twitter : https://twitter.com/artedesintox

Sur YouTube : https://www.youtube.com/user/28minutesARTE

Sur Instagram : https://www.instagram.com/artedesintox/

Sur le site d'Arte : http://28minutes.arte.tv/