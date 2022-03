Désintox. Conflit en Ukraine : non, la Russie n'a pas déployé de missiles nucléaires à Moscou

L'armée russe a-t-elle déployé des missiles nucléaires dans les alentours de Moscou, alors que la Russie a annoncé, dimanche, mettre en alerte sa force de dissuasion ? C'est ce que suggèrent différents tweets relayant ces derniers jours des vidéos de convois de fusées thermonucléaires circulant sur la rocade de la capitale russe. Ces tweets établissent, via des hashtags du type #RussiaUkraineConflict ou #worldwar3, un lien direct avec la situation en Ukraine, attaquée par la Russie depuis le 24 février.

Cependant, on retrouve le même type de convoi sur un film diffusé samedi 26 février sur le compte YouTube du ministère russe de la Défense. La légende évoque également le périphérique moscovite, mais l'explication de la présence de ces véhicules est tout autre. L'armée explique ainsi qu'il s'agit « de lanceurs du système de missiles Yars », participant au défilé militaire prévu sur la place Rouge le 9 mai prochain, à l'occasion de la célébration de la fin de la seconde guerre mondiale.

Il y a quatre ans, à la même date, le ministère avait déjà publié, sur cette même chaîne YouTube, une vidéo d'un convoi du même genre, avec des explications exactement similaires. On retrouve d'autres images identiques ces dernières années. Et on peut d'ailleurs voir les mêmes missiles dans cette vidéo du défilé militaire de 2021. Rien à voir, donc, avec le conflit actuel en Ukraine.

