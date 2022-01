Crise ukrainienne : Russes et Américains s'accordent sur le fait qu'un "dialogue raisonnable" est "nécessaire"

Les chefs de la diplomatie russe et américaine, Sergueï Lavrov et Antony Blinken, se sont rencontrés vendredi à Genève, en Suisse.

Une certaine détente, après des semaines d'escalade verbale. Russes et Américains ont rendez-vous "la semaine prochaine", après des pourparlers "francs", vendredi 21 janvier, sur la crise russo-occidentale autour de l'Ukraine qui menace toujours de dégénérer.

La rencontre à Genève entre les chefs de la diplomatie russe et américaine, Sergueï Lavrov et Antony Blinken, fait suite à deux conversations téléphoniques entre leurs présidents respectifs, Vladimir Poutine et Joe Biden, en décembre. Sergueï Lavrov a relevé que lui et son homologue américain étaient "d'accord qu'un dialogue raisonnable" était "nécessaire" pour que "l'émotion retombe", après un peu moins de deux heures de discussions.

La Russie pose ses conditions

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres s'est dit "convaincu" qu'une invasion ou une incursion militaire de la Russie en Ukraine "n'arrivera pas". "J'espère fermement avoir raison", a-t-il ajouté, faisant valoir qu'il fallait "éviter le pire".

Le ministère russe des Affaires étrangères a toutefois précisé que si les Occidentaux continuaient d'ignorer ses "préoccupations légitimes" quant au renforcement de l'Otan en Ukraine et en Europe orientale, cela aurait "les conséquences les plus graves". De son côté, le chef de la diplomatie américaine a demandé à la Russie de prouver qu'elle n'avait pas l'intention d'envahir l'Ukraine en retirant ses troupes de la frontière.