Crise en Ukraine : une offensive russe imminente ?

Manœuvres à terre et dans les airs, exercice naval en mer Noire samedi 12 février... Si Moscou annonce la fin de certains exercices, il n'y a pas de doute, pour les États-Unis : la Russie a bel et bien renforcé son dispositif militaire, et une offensive russe en Ukraine pourrait être imminente.



Des attaques sur les réseaux de communication ?

Interrogé, dans une mise en scène, par Vladimir Poutine sur les chances de parvenir à un accord dans la crise ukrainienne, le ministre des Affaires étrangères russe répond : "Nos possibilités sont loin d'être épuisées, mais elles ne devraient certainement pas durer indéfiniment." Selon certains experts, la guerre pourrait commencer par des attaques sur les réseaux de communication. Lundi 14 février, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, affirme que "tous les éléments sont réunis" pour une offensive forte de la Russie en Ukraine.