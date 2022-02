Crise en Ukraine : qu'est-ce que le Donbass, territoire au cœur du conflit ?

Le Donbass est une région à l'est de l'Ukraine, à la frontière avec la Russie. Ce territoire est "un bassin minier et métallurgique très important, peuplé essentiellement de russophones. Après la guerre, l'URSS y a envoyé de nombreux travailleurs. La population se sent plus proche de la Russie que de l'Europe", explique la journaliste Stéphanie Perez, présente mardi 22 février sur le plateau du 20 Heures.



La Russie a déjà délivré des passeports aux habitants du Donbass

En 2014, les territoires du Donbass ont fait sécession, "avec le soutien officieux de l'armée russe", précise Stéphanie Perez. "Deux républiques auto-proclamées et non reconnues par la communauté internationale ont vu le jour", poursuit-elle. Depuis 2014, cette zone séparatiste est complètement coupée du reste de l'Ukraine : il faut des autorisations spéciales pour traverser la frontière officieuse. La Russie a par ailleurs délivré déjà plus de 800 000 passeports aux Ukrainiens de cette zone, ce qui en fait des citoyens russes.