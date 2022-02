Crise en Ukraine : le président décrète une journée d’unité nationale

D. Olliéric, C. Kenck, A. Bezluidnyi L. Lavieille

Dans le stade de Kiev (Ukraine) dans la matinée du mercredi 16 février, ils étaient quelques centaines à se recueillir pendant l’hymne national. Le message de la nation est clair : ils veulent vivre en paix, chez eux, sur leurs terres. Dans le centre de la capitale, de nombreux passants arborent également le drapeau bleu et jaune. "Cette journée de l’unité, c’est pour rappeler au monde que l’Ukraine existe, qu’on l’aime, qu’on l’apprécie et que nous sommes fiers de notre pays, que nous sommes de vrais patriotes", dit une femme.



Le retrait des militaires russes : une ruse ?

Aujourd’hui, le 16 février, les Américains ont annoncé le début d’une guerre en Ukraine. "Si le problème arrive, on s’en occupera. On ne peut pas vivre constamment dans la peur", dit une autre ukrainienne. Le départ de militaires russes aux portes de l’Ukraine rassure cependant quelques habitants. Mais plus de 100 000 militaires sont toujours déployés. Certains pensent que le retrait d’une partie des militaires serait en réalité une ruse.