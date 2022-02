Crise en Ukraine : l'annonce du retrait des troupes russes signe-t-elle la fin de la menace d'une intervention militaire ?

Est ce le début de la désescalade ? La Russie a ordonné mardi 15 février, dans la matinée, le retour dans leurs garnisons d'unités déployées près de la frontière ukrainienne. Un premier signe de détente alors que leur présence laissait craindre depuis des semaines une invasion, sur fond de tensions russo-occidentales. Le chancelier allemand Olaf Scholz est justement à Moscou ce mardi pour rencontrer Vladimir Poutine. Reste à savoir si ces déclarations se traduiront réellement sur le terrain.

Moscou dénonce l'"hystérie infondée" des États-Unis

Lundi déjà, le président russe avait donné quelques signes de détente en affirmant que la voie diplomatique avait toujours sa chance. Ce message semble se confirmer sur le terrain. Ainsi le ministère de la Défense russe a partagé mardi des vidéos où l'on voit des chars d'assaut quitter leur position. Le porte parole du ministère affirme que certaines unités qui avaient été envoyées aux frontières de l'Ukraine en ont terminées avec leurs manoeuvres et qu'elles vont rentrer dans leurs garnisons d'origine par convoi ferroviaires et routiers.

Un nouveau signal de détente envoyé par Moscou et dont le Kremlin se joue même. Dmitri Peskov, le porte parole de Vladimir Poutine a dénoncé l'hystérie des Américains qui ont débuté l'évacuation de leur ambassade à Kiev, vers la ville de Viv. "Une hystérie infondée. Les propos de Joe Biden visent à faire monter la tension en Europe", dit le Kremlin qui réaffirme n'avoir aucune intention d'envahir l'Ukraine.

Des déclarations mais pas d'images pour le prouver

Des signes de désescalade mais pas de preuve tangible pour autant. Le ministère de la Défense russe ne précise pas combien de régiments sont concernés par ce retrait. Lundi encore certaines images satellites montraient un regain d'activité de l'armée russe aux frontières ukrainiennes. Le retrait des troupes russes ne sera un fait avéré que lorsque des images satellite indépendantes montreront un mouvement massif des soldats aux frontières de l'Ukraine.

La vraie échéance ce sera le 20 février, date prévue de la fin des très importantes manoeuvres conjointes de la Russie et la Biélorussie à la frontière ukrainienne. Si ces régiments repartent en train, vers l'Est, alors on pourra vraiment parler de désescalade.