Crise en Ukraine : le chancelier allemand prêt apporter son aide en cas d'attaque russe

Olaf Scholz a garanti au président ukrainien Zelensky que l'Allemagne était disposée à répondre aux côtés des alliés et à soutenir l'Ukraine économiquement.

Après Emmanuel Macron la semaine dernière, Olaf Scholz, le chancelier allemand emprunte le même chemin diplomatique mais en sens inverse : d’abord Kiev avant Moscou. Au président ukrainien Zelensky, il promet l’aide économique allemande, mais pas de livraison d’armes, et s’engage à répondre aux côtés des pays alliés en cas d’agression russe. "Personne ne doit douter de la préparation et de la détermination de l’UE et de l’OTAN si la Russie attaque l’Ukraine", déclare-t-il.

Les expatriés quittent Kiev

Vladimir Poutine réplique par une nouvelle mise en scène : "Y a-t-il une chance de parvenir à un accord avec nos partenaires sur des questions clé ?". Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires Étrangères lui répond que "les possibilités sont loin d’être épuisées mais ne devraient pas durer indéfiniment". De son côté, le Pentagone affirme que le dispositif russe s’est encore renforcé. En attendant, à l’aéroport de Kiev, l’influence est plus importante que d’habitude, car des ressortissants américains et britanniques quittent le pays.