Crise en Ukraine : Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont eu un entretien téléphonique, les positions restent figées

La teneur de l'entretien téléphonique entre les présidents français et russe, samedi 12 février, était sensiblement la même que lors de leur tête-à-tête à Moscou cinq jours plus tôt. Vladimir Poutine a affirmé qu'il n'avait pas d'intention offensive, "mais Emmanuel Macron lui a demandé des garanties et il a affirmé auprès du président russe que l'OTAN et les Occidentaux étaient déterminés à agir si la Russie menait des opérations militaires en Ukraine", détaille Jeff Wittenberg, journaliste France Télévisions, en duplex de l'Élysée.





Un dialogue possible mais âpre



"Le dialogue est donc toujours là, mais il est âpre, et il est encore plus âpre entre Vladimir Poutine et Joe Biden qui, certes, se sont parlés ce soir au téléphone pendant un peu plus d'une heure. Rien n'a encore filtré du contenu précis de leur conversation, mais, quelques heures avant, le président russe avait dénoncé des 'accusations provocatrices' des États-Unis", poursuit le journaliste.