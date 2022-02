Crise en Ukraine : "C'est une longue période de négociations diplomatiques" qui s'ouvre, selon Bernard Guetta

"C'est un moment d'intense, de profond soulagement", a réagi lundi 7 février sur franceinfo Bernard Guetta, eurodéputé du groupe Renaissance, après le long entretien entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine qui s'est tenu à Moscou pour dénouer la crise ukrainienne.

"C'est une longue période de négociations diplomatiques" qui s'ouvre, "non seulement sur l'Ukraine et la sécurité en Europe, mais aussi sur des sujets aussi divers que le Nagorny-Karabakh ou l'Iran", souligne Bernard Guetta. Ce sont "tous les problèmes entre les Occidentaux et la Russie" que les présidents russe et français ont "décidé de mettre sur la table". Avec cette période diplomatique qui s'ouvre, "le corolaire, c'est que la possibilité d'un conflit s'éloigne". L'eurodéputé admet qu'il peut y avoir "des dérapages" et que "cela ne marche pas", mais il souligne que les deux chefs d'Etat ont clairement exprimé leur "volonté de prendre le temps qu'il fallait" en commençant par "le règlement de la question de l'Ukraine orientale."



Pour Bernard Guetta, "Emmanuel Macron a été, à Moscou cet après-midi, le représentant de l'ensemble des Européens et des deux rives de l'Atlantique". Il rappelle que le président français s'est entretenu, avant d'aller à Moscou, "avec nos principaux alliés américains et européens."

"Il était porteur d'une ligne commune, d'espérance commune, de propositions et d'ouverture communes. C'est vraiment un moment capital." Bernard Guetta, eurodéputé du groupe Renaissance à franceinfo

L'eurodéputé n'affirme pas que "la confiance soit rétablie" lundi soir entre les deux présidents. "Mais au moins, on a décidé de travailler à rétablir la confiance et c'est fondamental." Bernard Guetta a trouvé "quelque chose de rassurant dans l'attitude" de Vladimir Poutine lors de la conférence de presse. "Il n'a pas cessé de répéter, discussion utile, idée intéressante de la France, idée sur lesquelles on pourrait bâtir, volonté de faire un tour d'horizon international des grandes crises qui mettent face à face la Russie et les Occidentaux." L'eurodéputé y voit "une musique qui était rassurante". Mais Bernard Guetta nuance : "Que l'homme soit rassurant, permettez-moi de dire non, l'homme n'est pas rassurant."