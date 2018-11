Russie/Ukraine : bataille navale en Crimée

Un marin russe filme la scène depuis la passerelle d'un navire de guerre. Il fonce sur un bateau, remorqueur de la marine ukrainienne. Le choc promet d'être brutal, la bataille navale commence. En plus du remorqueur, les marins et les commandos des forces spéciales russes prennent le contrôle de deux vedettes ukrainiennes. On les voit sous bonne garde, plusieurs membres de l'équipage sont blessés. La confrontation se déroule dans le détroit de Kertch, entre la Russie et la Crimée, annexée par Moscou il y a quatre ans.

Une rixe politique ?

La Russie a, depuis, construit un pont qui enjambe le détroit, inauguré par Vladimir Poutine au printemps dernier, aucun bateau, d'où il vienne, où qu'il aille, ne peut passer sans l'accord des Russes. À Kiev (Ukraine), le président ukrainien a réuni d'urgence son conseil de sécurité et a décidé d'instaurer la loi martiale, pour se défendre. Moscou rappelle que le président est en campagne électorale, et qu'il joue la fibre patriotique. Poutine, lui, a également l'oeil sur les sondages : sa côte de popularité est en train de baisser, rien de tel qu'une nouvelle rivalité avec l'Ukraine pour la faire remonter.

