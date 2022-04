Guerre en Ukraine : l’armée ukrainienne prépare la bataille face à l’offensive russe dans le Donbass

C'est la poursuite de l'offensive de l'armée russe dans l'Est de l’Ukraine. De nouveaux bombardements dans la région de Donetsk ont fait hier, le 9 avril, au moins 5 morts et 5 blessés. L’Ukraine se dit prête à livrer une "grande bataille". En direct de Kiev, nous retrouvons l’envoyé spécial Arnaud Comte.

Face à la poursuite de l’offensive de l’armée russe, comment se prépare l'armée ukrainienne pour résister ? "L’armée ukrainienne va essayer de prendre exemple sur ce qu’elle a réussi à faire autour de Kiev. Pas grand monde ne pensait qu’elle résisterait à l’armée russe et pourtant cette armée ukrainienne a réussi à repousser les forces de Moscou", explique le journaliste Arnaud Comte, en direct de Kiev, dimanche 10 avril. Cela a notamment été possible grâce à l’équipement livré par les Européens et les Américains.



Une victoire à tout prix pour le 9 mai

"C’est tout le contraire qui se passe en ce moment à l’Est. Moscou y est présent depuis 2014 (...) il y a beaucoup plus de moyens militaires, la situation y est tout autre", poursuit le journaliste. Cependant, cette région reste la priorité de Vladimir Poutine "qui veut à tout prix déclarer une grande victoire avant le 9 mai prochain, qui est la date qu’on célèbre à Moscou, en mémoire de la capitulation de l’Allemagne nazie en 1945", conclut Arnaud Comte.