Crise Ukraine/Russie : inquiétude autour de Marioupol, une ville ukrainienne

3 000 soldats américains ont été envoyés en renfort en Europe de l'Est. Emmanuel Macron n'exclut pas de se rendre en Russie. L'occident redoute une invasion russe en Ukraine. La ville de Marioupol (Ukraine) inquiète particulièrement.

Les habitants de Marioupol (Ukraine) craignent une attaque russe, car c'est un scénario qu'ils ont déjà vécu. Une habitante se souvient très bien des roquettes lancées par les séparatistes pro-russes en 2015. Et si l'histoire se répétait ? Marioupol est le poumon économique du sud de l'Ukraine. Mais son port, ses usines et ses trains de marchandises fonctionnent au ralenti parce que la région est littéralement cernée, voire asphyxiée par Moscou.

Le "harcèlement de Moscou"

Au nord de Marioupol se trouve la zone des séparatistes pro-russes, à l'est la Russie et au sud la Crimée, annexée par Vladimir Poutine. Le responsable du port dénonce ce qu'il appelle le "harcèlement de Moscou". Vladimir Poutine a en quelque sorte fermé la mer avec un pont de 19 km qui relie la Russie à la Crimée. La ville de Marioupol est désormais dépendante du bon vouloir des Russes pour exporter vers la mer d'Azoz et exporter vers le monde.