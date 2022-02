Conflit russo-ukrainien : un sujet qui agite la classe politique française

En pleine campagne présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Eric Zemmour ont ciblé le président Français sur sa gestion de la crise ukrainienne. Le premier ministre Jean Castex a été interpellé par les députés. Il a vanté le dialogue impulsé par Emmanuel Macron entre les dirigeants internationaux. Jean Castex a également fustigé les agissements de Vladimir Poutine en Ukraine.

Aucune complaisance

L’écologiste Yannick Jadot n’est pas en reste. Mardi 22 février, il a réuni du monde devant l’ambassade de Russie en France. Il a dénoncé l’attitude de ses adversaires politiques : "La France et l’Europe doivent être fermes et unies face à l’agression de Vladimir Poutine en Ukraine. Il ne peut plus y avoir aucune complaisance, y compris en France, vis-à-vis de ce dictateurs", a-t-il affirmé.