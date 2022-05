Cérémonie du 9 mai : Vladimir Poutine prépare sa démonstration de force

Vladimir Poutine a promis à ses militaires la victoire finale, comme en 1945. "C’est par un communiqué adressé aux anciennes républiques soviétiques que Vladimir Poutine a proclamé sa foi en la victoire. En clair : ‘pas de pause, nous finirons par vaincre les nazis ukrainiens’. Une promesse, car en réalité Vladimir Poutine ne peut se prévaloir d’aucune victoire décisive", indique Hugues Huet, envoyé spécial à Moscou pour France Télévisions, dimanche 8 mai.

Utiliser à nouveau la menace de l’arme nucléaire

"Dès [lundi 9 mai], devant ses militaires, le chef du Kremlin pourrait être amené à passer une étape, et cela pourrait passer par la déclaration de guerre à l’Ukraine", poursuit le journaliste. C’est l’hypothèse évoquée par certains experts, ce qui "voudrait dire le rappel des réservistes. Cela voudrait dire aussi peut-être le retour des appelés sur le terrain de guerre de l’Ukraine. Et cela est évidemment extrêmement sensible, c’est pourquoi à Moscou on n’y croit pas trop", explique Hugues Huet. Une autre hypothèse envisagée serait d’utiliser à nouveau la menace de l’arme nucléaire.