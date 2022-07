Avec la guerre en Ukraine, les exportations françaises vers la Russie ont été divisées par quatre

Dans le secteur de l'énergie, le déficit s'est creusé de 134% sur un an, plombé par la hausse des prix des hydrocarbures.

Les exportations françaises vers la Russie ont été divisées par plus de quatre en valeur en avril 2022 (100 millions d'euros) par rapport au même mois de 2021 (500 millions d'euros), selon une étude publiée par les Douanes, vendredi 8 juillet. "Avec la guerre en Ukraine [qui a débuté] le 24 février 2022 et les paquets de sanctions adoptés par l'Union européenne à l'encontre de la Russie, les échanges commerciaux franco-russes ont été fortement affectés", précise le communiqué.

Avant la guerre, la France exportait surtout des produits de "moyenne-haute technologie" dans l'aéronautique, la chimie, la pharmacie, l'information ou l'automobile – les ventes atteignaient 6,3 milliards d'euros en 2021. En revanche, les exportations de produits agroalimentaires avaient déjà fortement baissé depuis 2014, du fait des sanctions prises depuis l'annexion de la Crimée et du développement du secteur agroalimentaire russe en conséquence.

Du côté des importations, les achats de biens russes en France ont doublé de valeur entre avril 2021 et avril 2022, du fait de la hausse des prix de l'énergie. Mais hors énergie, les importations ont reculé de 28% en valeur en avril. En conséquence, la balance commerciale de la France avec la Russie était à l'équilibre en avril, contre un excédent un an plus tôt.

"L'impact du conflit ukrainien sur nos approvisionnements et sur nos chaînes de production est lié à la difficulté de substitution des produits que la France importe de Russie." Le service des douanes dans un communiqué

Toutefois, en matière d'énergie, le scénario est tout autre : le déficit énergétique de la France avec la Russie s'est ainsi creusé de 134% sur un an, plombé par la hausse des prix des hydrocarbures. Avant la crise, les produits énergétiques représentaient 80% des importations françaises provenant de Russie, pour environ 10,2 milliards d'euros sur l'année 2021. Hors énergie, la France importait surtout des produits chimiques, métallurgiques ou métalliques.