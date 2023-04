Agriculture : la Pologne interdit l'importation de céréales ukrainiennes pour protéger ses agriculteurs

A cause de problèmes logistiques, les stocks venus d'Ukraine s'entassent sur le sol polonais, faisant chuter les prix. Malgré son alliance avec Kiev, Varsovie ferme la porte aux céréales ukrainiennes jusqu'au 30 juin.

Mettre fin à la crise agricole, telle est la priorité du gouvernement polonais. Depuis le début de l'offensive russe, il y a plus d'un an et la réduction des exports via la Mer Noire, la Pologne est devenue le pays de transit numéro 1 pour les denrées agricoles venues d'Ukraine. En raison de problèmes de logistique, les stocks s'entassent. Et face à l'effondrement des prix et aux pertes énormes pour les professionnels, l'exécutif a décidé, samedi 15 avril, d'interdire l'importation de céréales ukrainiennes.

La Hongrie fait de même

Un caillou dans la chaussure du parti nationaliste au pouvoir droit et justice, alors que se profilent les élections législatives l'année prochaine. Le ministre de l'Agriculture a été contraint de démissionner. En meeting ce week-end, le numéro 1 du parti au pouvoir, Jaroslav Kazinski a eu beau souligner que la Pologne, alliée de Kiev, continuerait coûte que coûte à fermement soutenir l'Ukraine, la décision a été accueillie très fraîchement du côté de Kiev. Selon l'agence de presse ukrainienne Ukrinform, des discussions devraient avoir lieu lundi 17 avril entre les deux pays.

Emboitant le pas à la Pologne, la Hongrie a elle aussi décidé d'interdire des importations de céréales venues d'Ukraine. Kiev exporte habituellement la plupart de ses produits agricoles, en particulier les céréales, via ses ports de la mer Noire. Le ministre hongrois de l'Agriculture en a fait l'annonce sur Facebook. Les deux pays ont précisé que ces interdictions couraient jusqu'au 30 juin.

En Pologne, cet embargo concerne les céréales mais aussi le sucre, la viande, les fruits et légumes, le lait, les œufs et d'autres produits alimentaires. En Hongrie, il s'agit des céréales, des oléagineux et de plusieurs autres produits agricoles.