Main d'oeuvre : la pénurie menace la Suisse

Les Suisses ne veulent plus de travailleurs étrangers. Ils l'ont dit lors d'une votation populaire en 2014. À partir du 1er juillet, leur choix va se concrétiser. Les entreprises auront de plus en plus de mal à recruter des étrangers alors que l'économie souffre d'une grave pénurie de main-d’œuvre.