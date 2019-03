VIDEO. "S'il vous plaît, votons pour le deal": pourquoi ce député conservateur pro-Brexit a changé d'avis

"Deal or no deal ?" Daniel Kawczynski, député conservateur pro-Brexit, a voté par deux fois contre l'accord proposé à Bruxelles par Theresa May. Mais aujourd'hui, il fait volte-face. Extrait du magazine "Avenue de l'Europe" du 27 mars 2019.