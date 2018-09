VIDEO. Norvège : un modèle à suivre ?

Par deux fois, les Norvégiens ont refusé d'entrer dans l'Union européenne. Et pourtant, le pays profite à plein de l'Europe, notamment pour l'exportation de ses poissons : pas de contrôle aux frontières, et des droits de douane très faibles. Tout cela grâce à un accord entre Oslo et Bruxelles. Ce pays de 5 millions d'habitants a maintenant accès à 500 millions de consommateurs : un marché vital pour l'économie suédoise. Cet accord fait de la Norvège un "quasi-membre de l'Union européenne" – si ce n'est que, bien sûr, le pays ne prend pas part aux décisions qui se prennent à Bruxelles.

Un accord qui satisfait les Norvégiens

Pourtant, les Norvégiens sont gagnants sur tous les tableaux : non seulement ils exportent leurs poissons et leur gaz, mais en plus, ils ont réussi à exclure de l'accord de libre-échange la pêche et l'agriculture, deux secteurs particulièrement fragiles. A cause des conditions climatiques, la période de production est très courte. Les prix sont de 50% à 60% plus élevés que dans l'UE. Les agriculteurs ne s'en sortent que grâce à des subventions.

Un bon accord, jugent donc la plupart des Norvégiens, qui leur évite d'appliquer toutes les règles et leur permet des économies. Pourtant, la Suède a aussi ses eurosceptiques, qui applaudissent des deux mains le départ des Britanniques...



Un reportage de Régis Nusbaum et Yvon Bodin, diffusé dans "Avenue de l'Europe" le 12 septembre 2018.