VIDEO. Mobilisation contre le Brexit : la manifestation géante à Londres vue du ciel

Des images tournées depuis un hélicoptère montrent l'ampleur de la mobilisation pro-européenne dans la capitale britannique. Les organisateurs revendiquent un million de participants.

"Union européenne, je t'aime" : des centaines de milliers de personnes ont défilé samedi 23 mars à Londres (Royaume-Uni) pour réclamer un nouveau référendum sur le Brexit, en pleine incertitude sur la possibilité que la Première ministre Theresa May présente à nouveau son accord de divorce aux députés.

#PeoplesVoteMarch organisers say more than a million people joined protests in central London

[tap to expand]https://t.co/KI8HvOednR #Brexit pic.twitter.com/SeD8az1Ev8 — BBC Politics (@BBCPolitics) 23 mars 2019

"Nous demandons un vote populaire", "Quitter [l'UE] ne marchera pas", "Révoquons l'article 50 [du Traité de Lisbonne, qui régit la sortie d'un pays de l'UE]", pouvait-on lire sur les pancartes des manifestants, venus des quatre coins du Royaume-Uni en voiture, bus ou train. La foule, massive, dense et enthousiaste, comme on peut le voir tournées depuis un hélicoptère et diffusées par la BBC, a défilé dans le centre de la capitale britannique, non loin des bureaux de Theresa May au 10, Downing Street, chantant des airs anti-Brexit et brandissant des drapeaux européens, parfois en forme de cœur.

L'organisation People's vote, qui milite pour un nouveau référendum, a estimé à environ un million le nombre de participants, Scotland Yard n'a pas communiqué de chiffre.