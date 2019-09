VIDEO. Brexit : "C'est un jour sans fin", estime le président du Medef qui suggère de "retourner au peuple"

"C'est 'Un jour sans fin' ce truc, le film que vous avez tous vu", a déclaré Geoffroy Roux de Bézieux, le président du Medef jeudi 5 septembre sur franceinfo, alors que les députés britanniques ont fait subir mercredi soir une double défaite à Boris Johnson. Ils ont rejeté sa motion pour organiser des élections anticipées le 15 octobre, puis ont voté une proposition de loi pour reporter de trois mois du Brexit, si aucun accord n'est conclu au 31 octobre.

"Si la question c'est de savoir si je préfère un Brexit sans deal que de repousser six mois de plus, je préfère repousser six mois de plus, a affirmé le président du Medef. "Je pense qu'il faut retourner au peuple. À un moment, il faut qu'il y ait des élections générales ou un nouveau vote pour qu'on décide."

Nous, on n'a qu'une seule à dire : décidez. Geoffroy Roux de Bézieux à franceinfo

"On s'inquiète depuis un petit moment, a poursuivi le patron des patrons. L'Angleterre est en train de rentrer en récession. Pendant quinze ans, l'Angleterre avait une croissance supérieure à l'Europe, aujourd'hui, elle a une croissance inférieure à l'Europe. Donc on a un énorme problème" continue le patron du Medef.

Il appelle à sortir de l'incertitude économique. "Certains en France pourraient se réjouir de voir nos voisins en difficulté, mais c'est une erreur car c'est l'un des pays avec lequel nous avons le plus grand solde exportateur. On a 11 milliards d'euros de solde positif, donc pour l'économie française, c'est une très mauvaise nouvelle" commente Geoffroy Roux de Bézieux. Il alerte sur un Brexit sans accord où les "pièces d'Airbus ne circuleront plus librement entre la France et la Grande-Bretagne".