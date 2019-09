DIRECT. Brexit : Boris Johnson perd un vote crucial au Parlement, un nouveau bras de fer attendu mercredi

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BREXIT

: Bonjour @anonyme, si le bras de fer entre Boris Johnson et les députés opposés à une sortie de l'UE sans accord aboutit à des élections anticipées (ce qui n'est pas encore sûr), celles-ci pourraient avoir lieu rapidement, avant le 31 octobre. Le gouvernement britannique a dit souhaiter que le scrutin ait lieu à la mi-octobre, avant un sommet européen les 17 et 18 octobre à Bruxelles.

: Bonjour. Les élections se tiendront avant le 31 octobre ?

: Les Echos reviennent sur le bras de fer entre Boris Johnson et le Parlement, en dressant un tableau bien sombre pour le Premier ministre anglais : "Les conservateurs ont perdu la majorité au Parlement", "Les députés opposés à une sortie sans accord sont déterminés", "la livre à son plus bas depuis octobre 2016".





: Un nouveau bras de fer est attendu aujourd'hui au Parlement britannique entre Boris Johnson et les députés qui veulent empêcher un Brexit sans accord. Hier, une majorité de députés ont approuvé une motion leur permettant de prendre le contrôle de l'agenda parlementaire, ce qui va leur permettre de présenter aujourd'hui un texte de loi contraignant le Premier ministre à demander à l'UE un nouveau report du Brexit. Cette nouvelle épreuve de force pourrait déboucher sur des élections législatives anticipées.





: Démarrons tout de suite avec un point sur l'actualité :



Boris Johnson, a perdu hier sa majorité, après la défection d'un élu conservateur. Puis il a subi un second camouflet avec l'adoption de la motion des opposants aux "no deal". Il se prépare aujourd'hui à une nouvelle épreuve de force qui pourrait déboucher sur des élections législatives anticipées.





Le bilan de l'ouragan Dorian est revu à la hausse. Il a dévasté l'archipel des Bahamas et provoqué la mort de sept personnes. Rétrogradé en catégorie 2, il se dirige désormais lentement vers les Etats-Unis.



Le Grenelle des violences conjugales s'est ouvert hier. Les discussions vont durer trois mois, mais le Premier ministre a déjà annoncé une série de mesures et de pistes de réflexion. Places d'hébergement, audit des commissariats, bracelet électronique… Voici les premières pistes du gouvernement.





L'Elysée a confirmé deux entrées au gouvernement : Jean-Paul Delevoye, comme haut-commissaire aux Retraites, délégué auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Jean-Baptiste Djebbari comme secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports.



• La légende Roger Federer, 3e mondial, a été éliminée par Grigor Dimitrov (78e) en quarts de finale de l'US Open (3-6, 6-4, 3-6, 6-4, 6-2.)