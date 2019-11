Royaume-Uni : sur Twitter, le Parti conservateur se fait passer pour un site de vérification des faits

Un acte "inapproprié et trompeur", selon l'association indépendante de "fact-checking" (vérification des faits) Full Fact. Le Parti conservateur britannique a été critiqué, mardi 19 novembre, pour avoir renommé l'un de ses comptes Twitter et l'avoir fait passer pour un compte de "fact-checking", à l'occasion d'un débat télévisé dans la campagne des élections législatives.

Le compte du service de presse du siège de campagne du Parti conservateur (CCHQ Press office) a changé de nom pour se rebaptiser "FactcheckUK", en plein débat opposant le chef de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, au Premier ministre conservateur Boris Johnson.

Ce compte supposé de vérification des faits commentait les déclarations du leader travailliste et relayait celles du chef du gouvernement. Suivi par 76 000 abonnés, @CCHQLondon est certifié par Twitter, ce qui tend à prouver l'authenticité du compte.

"Il est inapproprié et trompeur pour le service de presse conservateur de renommer son compte Twitter 'FactcheckUK' au cours de ce débat. Ne le confondez pas avec un service indépendant de vérification des faits comme @FullFact, @FactCheck ou @FactCheckNI", a réagi Full Fact sur Twitter.

