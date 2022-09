Royaume-Uni : Liz Truss favorite pour devenir la prochaine cheffe du Parti conservateur

Au Royaume-Uni, vendredi 2 septembre marque le dernier jour du vote en ligne pour choisir le nouveau chef du Parti conservateur, qui succédera à Boris Johnson. Les quelque 200 000 membres du parti vont devoir départager les candidats Liz Truss et Rishi Sunak, et Liz Truss est la favorite. "Liz Truss, actuelle ministre des Affaires étrangères, devance Rishi Sunak de 20 à 40 points dans les sondages depuis deux mois. Liz Truss, c'est un visage connu ici, en politique, qui fait partie du gouvernement depuis dix ans maintenant", explique le journaliste Ambroise Bouleis, en direct de Londres (Royaume-Uni).

"Une fervente défenseure du Brexit"

Liz Truss est "une fervente défenseure du Brexit, même si elle avait appelé à voter contre ce même Brexit en 2016. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'elle changeait d'avis dans sa carrière, puisqu'elle avait commencé en tant que militante chez les libéraux-démocrates avant de passer chez les conservateurs. Aujourd'hui, elle cherche à incarner une sorte de Margaret Thatcher moderne, jusqu'à porter les mêmes robes que la dame de fer. Mais il ne faut pas non plus négliger son adversaire Rishi Sunak, qui entend bien faire mentir les sondages, et s'est battu jusqu'au bout dans cette campagne", conclut le journaliste.