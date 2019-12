Royaume-Uni : les Britanniques élisent nouvelle fois leurs députés

Le Brexit est dans toutes les têtes outre-Manche. Jeudi 12 décembre, les Britanniques sont appelés aux urnes pour élire leurs députés. Des élections provoquées par Boris Johnson, qui n'a pas de majorité au Parlement et qui espère ainsi en obtenir une. "Si les sondages le donnent largement en tête, il faut dire qu'il a fait campagne sur les promesses non tenues de ses prédécesseurs, on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation", estime le correspondant de France Télévisions à Londres (Royaume-Uni) Arnaud Comte.

Défiance envers les élus

En effet, dans le pays la défiance est grande envers les élus, alors les résultats attendus dans la soirée pourraient être surprenants. "Les Britanniques ne savent plus vers qui se tourner, à qui faire confiance, pour cette troisième élection générale (...) en quatre ans à peine", conclut Arnaud Comte.

