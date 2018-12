Royaume-Uni: en attendant le Brexit

Alors que la première ministre britannique a reporté le vote du parlement sur le Brexit,

la crainte d'une sortie de l'Union sans accord commercial grandit au Royaume-Uni.

Rachel a décidé de prendre ses précautions. Elle a fait ses provisions pour tenir quelques semaines.

Rachel:

"Ça, ce sont mes réserves en cas de Brexit sans accord. J'ai décidé d'acheter tout ça avant le vote au parlement et avant Noël, avant que les prix n'augmentent, et que les gens ne paniquent encore plus."

Sur les réseaux sociaux, les appels à se préparer à une crise économique majeure se sont multipliés.

les entreprises britanniques elles aussi font part de leurs inquiétudes.

Paul Smith, Midland Flower Company :

"Ça va vraiment perturber notre activité au quotidien, c'est certain... Nous commerçons avec les Pays-Bas au quotidien, tout passe par la France via Calais avant le tunnel sous la Manche."

Au Royaume-Uni, 30% des denrées alimentaires viennent de l'Union européenne..

Si le Brexit se fait sans accord, le pib pourrait chuter de 8% d'après la banque d'Angleterre.