Moody's abaisse la note du Royaume-Uni, alors que les discussions avec l'UE sur le Brexit piétinent

Une mise en garde ? L'agence de notation Moody's a annoncé vendredi 16 octobre avoir abaissé d'un cran la note de solidité financière du Royaume-Uni, de Aa2 à Aa3, en raison d'une croissance moins élevée que prévu et des risques que fait peser le Brexit sur l'économie.

La solidité budgétaire du pays s'est érodée depuis un premier abaissement de la note à Aa2 en septembre 2017, tandis que la gouvernance s'affaiblit, souligne dans un communiqué l'agence.

Elle a toutefois assorti la nouvelle note d'une perspective "stable", une façon de suggérer qu'elle n'y touchera pas à moyen terme à moins d'un événement exceptionnel.

Une Royaume-Uni affaiblit par de difficiles négociations avec l'UE

Les faiblesses de l'économie britannique "ont été exacerbées par la décision de quitter l'UE et par l'incapacité du Royaume-Uni à conclure un accord commercial avec l'Europe qui reproduit de manière significative les avantages de l'adhésion à l'UE", explique encore Moody's. L'abaissement de cette note survient alors que le spectre d'une absence d'accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne a ressurgi.



Des discussions doivent être menées lundi quant au "format" de leurs négociations sur leur relation commerciale post-Brexit. Or, ces discussions entre le Royaume-Uni et l'UE butent toujours sur trois sujets : l'accès pour les Européens aux poissonneuses eaux britanniques, les garanties réclamées à Londres en matière de concurrence et la manière de régler les différends dans le futur accord. Au lendemain d'un sommet européen, le Premier ministre britannique a conditionné la poursuite des négociations à "un changement fondamental" de la part des Européens. Le Royaume-Uni "doit se préparer" à un échec des négociations, a même averti le chef du gouvernement britannique.

L'agence de notation ajoute par ailleurs que "la croissance sera également pénalisée par les cicatrices que va probablement laisser la pandémie de coronavirus, qui a gravement affecté l'économie britannique".

Sur le plan intérieur, Moody's s'inquiète de l'effritement de l'autorité des institutions politiques britanniques et plus particulièrement du gouvernement. L'agence estime par exemple que l'élaboration des politiques, en particulier en ce qui concerne la politique budgétaire, est devenue "moins prévisible et moins efficace".