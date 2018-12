Londres : les Français inquiets du Brexit

Dans une école internationale du centre de Londres (Royaume-Uni), la majorité des parents sont français et le Brexit est au cœur des préoccupations. Lundi 10 décembre, Theresa May, la Première ministre britannique, s'est exprimée devant le Parlement. Elle annonce que le vote crucial sur l'accord du Brexit est reporté et qu'elle veut renégocier avec l'Union européenne. Ce nouveau rebondissement inquiète la plupart des Français qui vivent au Royaume-Uni. Quel que soit leur âge, ils sont venus tenter leur chance dans un pays où le taux de chômage est à moins de 5%.

Cinq fois plus de demandes de nationalité

Mathilde a traversé la Manche il y a trois mois et a trouvé un travail en un seul entretien d'embauche, mais elle sait que le Brexit peut changer la donne. Jérôme Faissat, chef d'entreprise, redoute les conséquences économiques. Un mot domine l'ensemble des conversations sur le Brexit, c'est l'incertitude. Alors, de nombreux Français veulent devenir britanniques. Depuis le référendum sur le Brexit, cinq fois plus de Français font une demande de nationalité chaque année.

