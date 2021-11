Licences de pêche post-Brexit : où en sont les négociations entre la France et la Grande-Bretagne ?

Les négociations sur les licences de pêche se poursuivent entre la France et la Grande-Bretagne. Le journaliste Jean-Baptiste Marteau apporte des précisions en direct de Glasgow (Écosse) pour le 20 Heures, lundi 1er novembre.

Où en sont les négociations de dernière minute à propos des licences de pêche que la France souhaite voir accordées par la Grande-Bretagne aux pêcheurs français ? "Elles se poursuivent en visioconférence depuis le début de l'après-midi, menées par l'Union européenne entre la France et la Grande-Bretagne et elles devraient durer une bonne partie de la nuit, indiquent des diplomates français", rapporte le journaliste Jean-Baptiste Marteau, en direct de Glasgow (Écosse) pour le 20 Heures, lundi 1er novembre.



Un risque de sanctions



La limite pour trouver un accord sur ces licences de pêche, "c'est officiellement ce soir, à minuit", précise le journaliste. Par ailleurs, la France a avancé des propositions suite au tête-à-tête entre Boris Johnson, Premier ministre britannique, et Emmanuel Macron. "Chacun des points est examiné un par un par les négociateurs, avec de très nombreuses interruptions de séance, nous dit-on", poursuit Jean-Baptiste Marteau. Aucune avancée notable n'a été annoncée pour le moment, mais Jersey a octroyé 49 licences de pêche supplémentaires. "Pour l'instant, elles sont provisoires et la France demande qu'elles deviennent définitives, prévient le journaliste. Et c'est un accord sur ce point-là qui pourrait éviter la mise en œuvre des sanctions annoncées par la France, à savoir l'interdiction aux bateaux de pêche britanniques de débarquer dans les ports français."