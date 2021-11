Licences de pêche post-Brexit : la position britannique n'a pas changé, affirme Boris Johnson

Le Premier ministre britannique s'est exprimé en marge de la COP26 alors que les discussions entre Paris et Londres se poursuivent pour tenter de régler ce différend maritime.

Londres garde le cap. La position britannique dans le différend avec la France sur les licences de pêche post-Brexit n'a pas changé, a déclaré mardi 2 novembre Boris Johnson. Le Premier ministre britannique s'est exprimé lors d'une conférence de presse à la COP26 à Glasgow, alors que les discussions se poursuivent entre les deux pays pour régler cette dispute.

"Vous demandez si le Royaume-Uni a changé de position sur la question de la pêche. La réponse est non", a déclaré le dirigeant conservateur, interrogé par un journaliste. "Nous travaillons très très étroitement avec nos amis et partenaires français sur les choses qui comptent", a ajouté Boris Johnson. Evoquant la lutte contre le changement climatique et la réduction des émissions de CO2, il a estimé que "par rapport à ce problème extrêmement important, ceux que vous avez mentionnés sont vraiment sans importance".

Paris a reporté ses sanctions

Depuis l'entrée en vigueur du Brexit, Londres et Paris s'affrontent sur le nombre de licences accordées aux pêcheurs français. La France a menacé d'interdire aux navires de pêche britanniques de débarquer leurs cargaisons dans les ports français et de renforcer les contrôles des bateaux et des camions si Londres n'accorde pas davantage de licences aux pêcheurs français.

La France a toutefois repoussé l'entrée en vigueur de mesures de rétorsion décidées contre le Royaume-Uni, prévues initialement mardi, pour poursuivre les discussions et tenter de trouver une solution. Une réunion est prévue jeudi à Paris entre le secrétaire d'Etat britannique chargé du Brexit David Frost et le secrétaire d'État aux Affaires européennes français Clément Beaune.