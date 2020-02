Brexit : le Royaume-Uni quitte l'Union européenne et ouvre une page incertaine de son histoire

Le divorce est prononcé. Après 47 ans de vie commune houleuse, le Royaume-Uni est devenu, vendredi 31 janvier, le premier pays à quitter l'Union européenne. Il aura fallu trois ans et demi de déchirements pour que le grand saut dans l'inconnu, voté à 52% par les Britanniques en 2016, se concrétise.



Aux abords du Parlement de Westminster, après le compte à rebours des 30 dernières secondes précédant l'heure fatidique, une foule de milliers de personnes a exulté, applaudi, et entonné l'hymne national.

There were jubilant scenes across the UK as Britain left the European Union after 47 years.#Brexit pic.twitter.com/21PVm1fd16