Immobilier de luxe : le retour des Français de Londres

Bienvenue dans un appartement de luxe, dans le 16e arrondissement de Paris. Avec ses quatre salles de bain et chambres, le bien coûte près de 4 millions d'euros. L'immobilier de luxe se porte très bien. "Le marché est resplendissant depuis les deux derniers trimestres 2018", explique la directrice de l'agence Sotheby's Reality. Une fin d'année exceptionnelle grâce à des clients un peu particuliers : les expatriés. Les Français de Londres (Royaume-Uni) qui redoutent le Brexit recherchent le plus activement en ce moment à Paris. Dans une des plus importantes agences immobilières de luxe de la capitale, 50% de la clientèle vient de l'étranger, en particulier de Londres.

12% des ventes de l'immobilier de luxe

"Nous avons des familles françaises qui préparent l'éventualité de déménager suite à la fermeture d'un bureau à la City ou ailleurs. Ils cherchent [des biens] entre 2 et 5 millions d'euros", explique la directrice de Junot Fine Properties, Alison Ashby. Les Français ou Européens de la City de Londres, qui veulent échapper au Brexit, représenteraient 12% des ventes de l'immobilier de luxe dans certains arrondissements de Paris. Une tendance qui devrait se poursuivre cette année.

