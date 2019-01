Eurozapping : nouveau vote sur le Brexit en perspective

Le parlement britannique revotera sur le Brexit le 29 janvier. Après le rejet mardi 15 janvier de son accord sur le Brexit, la Première ministre Theresa May doit proposer de nouvelles options aux députés. Elle a démarré la concertation avec les chefs de partis, mais les travaillistes claquent déjà la porte. Le parti de Jeremy Corbyn souhaite un nouveau référendum, mais Theresa May peut aussi tenter d’obtenir des concessions de Bruxelles sur l’accord. Dernière option : la date du Brexit, prévu le 29 mars, pourrait aussi être repoussée.

L’Italie adopte quant à elle un revenu de citoyenneté. C’était un cheval de bataille du mouvement 5 Étoiles. Il entrera en vigueur au premier avril. Calculé en fonction des revenus et de la situation familiale, il pourra atteindre 780 euros par mois pour une personne seule et sans ressources, 1 080 euros pour une famille avec deux enfants. Coût total pour l’État : huit milliards d’euros par an. En Belgique, des jeunes sont dans la rue pour le climat. En Espagne, une tradition voit des chevaux traverser les flammes à la Saint-Antoine.

