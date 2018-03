Eurozapping : Jeremy Corbyn accusé d'antisémitisme, la cryptomonnaie fait revivre un village suisse

Le parti travailliste britannique est accusé d'antisémitisme. Des manifestations devant le Parlement, une lettre ouverte de la communauté juive et maintenant la démission d'une responsable du parti accusée d'avoir soutenu un antisémite, Jeremy Corbyn est dans la tourmente. Le chef du principal parti d'opposition soupçonne une campagne de déstabilisation des conservateurs au moment où Theresa May est empêtrée dans les difficultés du Brexit.

La cryptomonnaie fait revivre un village suisse

Niché entre deux falaises, le village de Gondo, en Suisse, revit. Aujourd'hui, ses mines ne produisent plus d'or, mais 150 ordinateurs ont pris la relève pour fabriquer une richesse virtuelle : la cryptomonnaie. Ici, on trouve la fraîcheur du climat alpin pour refroidir les machines et une énergie hydroélectrique très bon marché.

En Espagne, on défile à la veille de Pâques. Des processions dans tout le pays pour marquer les festivités pascales. À Malaga, Grenade (pas de virgule) ou Murcie, partout la ferveur est au rendez-vous pour accompagner le souvenir de la passion de Christ.