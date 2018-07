Eurozapping : coup dur pour les partisans du Brexit, le Portugal prêt à faire face aux incendies

La campagne des partisans du Brexit condamnée au Royaume-Uni. "Vote Leave" était le slogan des opposants à l'UE lors du référendum de 2016. Deux ans après, le groupe de militants activistes Vote Leave est condamné à une amende de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Principal grief : le non-respect des limites de dépenses électorales légales constatées par la Commission électorale britannique. Avec 52% des voix, le camp du Brexit avait remporté le référendum.

Les migrants foncent vers l'Espagne

De plus en plus de migrants arrivent en Espagne. Au large de la péninsule ibérique, une embarcation sommaire a chaviré. Une scène qui se multiplie selon les associations humanitaires. Depuis le début de l'année, le nombre de migrants arrivés par la mer en Espagne dépasse ceux qui rejoignent l'Italie : 18 000, trois fois plus qu'en 2017.

Le Portugal mieux armé pour lutter contre les incendies. Plus de 1 000 soldats du feu composent une unité d'élite qui sera en première ligne pour combattre les flammes. L'été dernier, les incendies au Portugal avaient détruit des milliers d'hectares de forêt et plus de 100 personnes avaient péri.