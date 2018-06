Entreprises : la France attire les investisseurs étrangers

Ils préfèrent désormais Paris à Londres. Les entrepreneurs étrangers, américains principalement, investissement de plus en plus en France. La tendance s'est accélérée en 2017, selon le rapport du cabinet d'audit EY (Ex-Ernst & Young). Des usines qui sortent de terre, des sites qui s'agrandissent... Au total, plus d'un millier de projets a vu le jour en 2017 et plus de 25 000 emplois créés grâce aux capitaux étrangers.

Merci le Brexit

La France est revenue dans le trio de tête des pays européens les plus attractifs derrière le Royaume-Uni et l'Allemagne. Contrairement aux idées reçues, l'industrie est au cœur de ce changement avec des usines plus modernes et robotisées. La France se place aussi sur le créneau des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle. De très nombreux sièges sociaux ont quitté Londres pour Paris. Il y en a trois plus en France depuis le Brexit.

