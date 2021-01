EN IMAGES. Contrôles de marchandises, passage à la douane... De Douvres à Calais, le Brexit est acté en ce 1er janvier

Si l'accord commercial conclu in extremis entre Londres et Bruxelles ne prévoit ni quota ni droits de douane, le bouleversement est réel. La libre-circulation permettant aux marchandises et aux personnes de passer sans entrave la frontière est révolue. La preuve en images, à Douvres, Calais ou encore Paris.

Le Royaume-Uni a officiellement tourné le dos à près d'un demi-siècle dans le giron européen. Prononcé depuis près d'un an, le 31 janvier, le Brexit a vu son application concrète entrer en vigueur à 23 heures, heure de Londres, jeudi 31 décembre (soit à minuit, heure française, pour un passage au 1er janvier). Alors que la France célébrait la nouvelle année, la période de transition prenait fin, engageant la sortie effective du Royaume-Uni de l'union douanière et du marché commun européen, quatre ans et demi après le référendum du 24 juin 2016.

Après la signature in extremis d'un accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, le 24 décembre, les deux partis sont parvenues à éviter un "no deal", soit le retour brutal au règle de l'Organisation mondiale du commerce, impliquant la réinstauration de droits de douane sur les marchandises transportées d'une rive à l'autre de la Manche. Résultat : le divorce a été consommé sans heurts, même si cette rupture est synonyme de nombreux changements, en particulier au niveau de la frontière, à Douvres et à Calais.