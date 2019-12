Élections législatives au Royaume-Uni : Boris Johnson remporte la majorité absolue au Parlement

Outre-Manche, il ne laisse personne indifférent. Jeudi 12 décembre, Boris Johnson a remporté une victoire écrasante aux élections législatives. Un succès inédit depuis 1987 et Margaret Thatcher. En battant le parti travailliste et Jeremy Corbyn, le Premier ministre va pouvoir mettre en œuvre sa version du Brexit.

Une victoire histoirque pour le Parti conservateur

Boris Johnson a convaincu les Britanniques de lui confier les rênes du Royaume-Uni pour cinq ans et ainsi de sortir de l'Union européenne au 31 janvier 2020. "Depuis trois ans, on n’a rien fait à part se battre, notre pays était dans une impasse, on a besoin d'aller de l'avant, et d'être positif", explique un citoyen. Les résultats d'hier ont laminé la gauche britannique, les travaillistes ont perdu des dizaines de circonscriptions historiques. "C'est une nuit très décevante pour les travaillistes, je tiens à préciser que je ne dirigerai plus le parti lors des prochaines élections", déclare Jeremy Corbyn le leader du Parti travailliste. Boris Johnson, quant à lui, est libre pour faire valider l'accord de divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.

